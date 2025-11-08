Catalogo
ANTICIPAZIONI08 novembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 9 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 9 novembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La promessaUna scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 9 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 9 novembre

Nella puntata di domenica 9 novembre, La gravidanza di Jana non migliora il suo rapporto con Cruz, e Leocadia spinge la marchesa a essere sincera, scatenando un terribile litigio con Jana.

Intanto, María Fernández è ossessionata e convinta che il diavolo l’abbia posseduta. La cameriera continua a trovare prove che sembrano confermarlo, ma Catalina cerca di dissuaderla.

