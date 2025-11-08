Scopriamo cosa succederà domenica 9 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 9 novembre, La gravidanza di Jana non migliora il suo rapporto con Cruz, e Leocadia spinge la marchesa a essere sincera, scatenando un terribile litigio con Jana.
Intanto, María Fernández è ossessionata e convinta che il diavolo l’abbia posseduta. La cameriera continua a trovare prove che sembrano confermarlo, ma Catalina cerca di dissuaderla.