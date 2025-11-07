La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento , con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin , è andata in onda venerdì 7 novembre in prima serata su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento .

Mustafa Ugurlu (Tarik) in una scena di Tradimento

Tarik va a parlare di nascosto con Cemile. L'ostetrica capisce che l'uomo è coinvolto nello scambio di bambini. Prima di poter fare qualsiasi cosa, Cemile si sente male e chiede aiuto a Tarik che si rifiuta di darle le medicine per il cuore lasciandola morire. Guzide e Ozan trovano la donna morta; sembra essere un infarto, ma Guzide sospetta che ci sia qualcos'altro.

Ipek riceve la visita dell'avvocato di Oltan che, venuto a conoscenza dell'aborto, intende chiedere il divorzio. Ipek rifiuta di firmare l'accordo consensuale, rinfacciando a Neva di aver avvisato Oltan dell'accaduto.

Alcuni uomini si presentano nello studio legale di Sezai allo scopo di sequestrarne le proprietà a seguito di un'ingiunzione di pagamento pari a due milioni e mezzo. Guzide capisce che è opera di Ipek e, dopo aver ottenuto tre giorni di proroga, si propone di contattare Sezai per risolvere il problema.

Necati sprona Ilgin a risolvere la situazione con Dundar per poter mantenere il suo tenore di vita, ma Dundar la caccia di casa senza nemmeno ascoltare le sue ragioni.

Oltan presenta ai colleghi una nuova urbanista, ma viene raggiunto da Ipek che supplica Oltan di darle un'altra possibilità, ma lui la fa sbattere fuori.

Tarik e Yesim vanno in udienza e ottengono il divorzio. Tarik ribadisce a Yesim di poter continuare a vivere a casa sua insieme a Oyku purché non vada a vivere lì nessun altro uomo.

Tolga e Selin ritrovano un po' di armonia. Tolga dichiara di non voler assolutamente divorziare e si dice pronto a ricominciare con lei un nuovo cammino insieme.

Kahraman ritorna a casa di Mualla; la prende in disparte e si scusa per il suo comportamento degli ultimi giorni, ma le mostra un test del DNA in cui si attesta che il suo vero padre biologico è Sezai. Mualla stenta a crederci, subodorando un inganno. Kahraman, invece, ribadisce che, non essendo un Dicleli, sente che la vita che sta vivendo non è la sua. Pertanto decide di rinunciare a tutte le sue ricchezze e al suo posto di lavoro per ricominciare una nuova vita. Quindi saluta la zia e insieme a Oylum e Can abbandona la casa. Mualla scoppia in lacrime e non si da' pace per l'accaduto, sentendosi abbandonata.



