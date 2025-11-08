Catalogo
SERIE TV08 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 10 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 10 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Ahu Yagtu (Piril) e Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Ahu Yagtu (Piril) e Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 10 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril fa una confessione a Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede il 10 novembre

Piril rivela a Sarp che è stato Münir a informarla del piano di Nezir, i cui uomini avrebbero dovuto rapire Bahar.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

