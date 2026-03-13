La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 13 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Arif in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 13 marzo

Cem viene a sapere che Bahar e Ceyda non hanno effettuato la consegna e intima Bersan di recuperare le pentole al più presto, altrimenti le conseguenze saranno devastanti per tutte loro.

Kismet confida a Emre che ha davvero un figlio e lui si dirige da Ceyda per chiedere spiegazioni.

Intanto, Sirin cerca di avvicinarsi sempre di più ad Arif.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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