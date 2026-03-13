Il Grande Fratello Vip 2026 ha preso il via con Open House. Venerdì 13 marzo, i concorrenti Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi sono entrati nel giardino della Casa più famosa d'Italia. I quattro concorrenti sono così i primi a scoprire l'esterno della Casa del GF Vip e a fare le prove di convivenza per la prima notte, che trascorreranno nel giardino. La Porta Rossa si aprirà solo alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.
Per la prima volta nella storia dell'edizione italiana, il Grande Fratello Vip debutta con un’inedita Open House, come ha spiegato la stessa Ilary Blasi - conduttrice del GF Vip - in diretta a Dentro la notizia, mentre i primi quattro concorrenti hanno fatto il loro ingresso nel giardino della Casa.
È possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti nelle finestre live disponibili sul sito del Grande Fratello Vip, su Mediaset Infinity e attraverso i social del programma.
La Casa del Grande Fratello Vip - condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli - quest’anno ospiterà 16 concorrenti.
Oltre ai protagonisti dell'Open House Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, e Renato Biancardi, la Casa del GF Vip ospiterà Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.
Adriana Volpe: torna al Grande Fratello Vip dopo le partecipazioni nel 2020 come concorrente e nel 2021-2022 come opinionista.
Raul Dumitras: nato nel 2000, è un ex volto di Temptation Island, programma al quale ha preso parte insieme alla fidanzata di allora Martina De Ioannon,.
Ibiza Altea: modella italo-americana classe 1999.
Renato Biancardi: imprenditore e cantante nato nel 1993 a Napoli, noto per la hit ironica Pino Givenchy.