Il Grande Fratello Vip 2026 ha preso il via con Open House. Venerdì 13 marzo, i concorrenti Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi sono entrati nel giardino della Casa più famosa d'Italia. I quattro concorrenti sono così i primi a scoprire l'esterno della Casa del GF Vip e a fare le prove di convivenza per la prima notte, che trascorreranno nel giardino. La Porta Rossa si aprirà solo alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.