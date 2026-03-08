La porta rossa della Casa più famosa d'Italia sta per riaprirsi per una nuova ed emozionante edizione del Grande Fratello VIP. Con la conduzione di Ilary Blasi, la prima puntata va in onda martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.

Nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Andiamo a scoprire chi sono i concorrenti del Grande Fratello VIP 2026, ripercorrendo le loro carriere e storie personali.

Grande Fratello VIP 2026, i concorrenti ufficiali

Lucia Ilardo è stata una delle protagoniste dell’edizione 2025 di Temptation Island insieme all'allora fidanzato Rosario Guglielmi.

Ibiza Altea è una modella italo-americana classe 1999.

Francesca Manzini è un'imitatrice, nota per le sue parodie di big dello spettacolo del calibro di Monica Bellucci e Sabrina Ferilli. Nata a Roma il 10 agosto 1990, ha partecipato a numerosi programmi televisivi come Amici Celebrities e Striscia la notizia.

Raimondo Todaro è un ballerino classe 1987 originario di Catania. Nell'arco della sua carriera ha collezionato diverse esperienze televisive, tra le quali spicca quella ad Amici di Maria De Filippi, dove ha vestito i panni di insegnante. È papà di Jasmine, nata nel 2013 dalla relazione con Francesca Tocca.

Giovanni Calvario è un imprenditore romano nato nel 1988. Esperto in eventi e comunicazione, sui social si definisce “mecenate, poeta, filosofo”.

Antonella Elia è uno dei volti noti della tv italiana. Showgirl e conduttrice, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo prendendo parte a programmi cult come Non è la Rai, La Corrida e La ruota della fortuna. Ha fatto parte del cast del GF Vip 4 ed è stata opinionista al GF Vip 5.

GionnyScandal è il nome d'arte di Gionata Ruggieri, cantante originario di Pisticci ma cresciuto in Brianza. Nel dicembre 2015 partecipa alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Marco Berry è un conduttore e illusionista, celebre anche per essere stato inviato de Le Iene. Tra i programmi tv ai quali prende parte anche Invisibili, Mistero e Lucignolo.

Dario Cassini è un cabarettista e comico nato a Napoli il 18 giugno 1967. Le Iene, Maurizio Costanzo Show, Zelig e a Colorado sono solo alcuni dei programmi nei quali ha lavorato.

Blu Barbara Prezya è una modella di origini albanesi classe 1991. Da bambina si trasferisce in Italia dove coltiva il suo amore per la recitazione e per la musica.

Renato Biancardi è nato a Napoli nel 1993. Imprenditore e cantante, è diventato famoso per la hit ironica “Pino Givenchy".

Alessandra Mussolini è un volto noto della politica e della tv. Nata il 30 dicembre 1962, è figlia di Romano Mussolini e Maria Scicolone, sorella minore dell'attrice Sophia Loren.

Adriana Volpe torna al Grande Fratello VIP dopo le partecipazioni nel 2020 come concorrente e nel 2021-2022 come opinionista. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella, per poi diventare un'apprezzata conduttrice televisiva.

Paola Caruso raggiunge la popolarità nei panni di Bonas nella trasmissione di Canale 5, condotta da Paolo Bonolis, Avanti un altro. Prosegue la sua carriera nel mondo della tv prendendo parte, tra gli altri, a programmi come L'Isola dei Famosi, Selfie - Le cose cambiano e La Pupa e il Secchione Show.

Raul Dumitras nato nel 2000, è un ex volto di Temptation Island, programma al quale ha preso parte insieme alla fidanzata di allora Martina De Ioannon, diventata poi tronista di Uomini e Donne.

Nicolò Brigante classe 1994, è conosciuto al pubblico per aver partecipato come tronista di Uomini e Donne nel 2018.