La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 9 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar è impegnata nei preparativi della cena commissionata da Cem e giura a sé stessa che sarà l'ultima.
Intanto, Nisan incontra Arif e si scusa con lui. Arif, commosso, le confessa quanto gli è mancata.
Doruk torna a casa.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.