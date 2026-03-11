Per la prima volta Grande Fratello Vip debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concorrenti: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Saranno loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa del GF Vip e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.



Sarà possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti nelle finestre live disponibili sul sito del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity attraverso i social del programma e con clip in onda nei principali programmi della rete.



La Casa del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest’anno ospiterà 16 concorrenti.



Oltre a Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House, la Porta Rossa si aprirà per Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.