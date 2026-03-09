Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Sahika tenta di screditare Yildiz, tentando di convincere il marito di una sua presunta relazione con Emir.
Halit, quindi, incarica Sitki di sorvegliare ogni spostamento della moglie per coglierla in flagrante. Yildiz scopre il pedinamento e coinvolge familiari e amici per ridicolizzare i sospetti del marito.
Nonostante le pressioni di Asuman e dei collaboratori per una riconciliazione, Yildiz continua a rifiutare le proposte di Halit.
Ender e Yildiz si alleano per isolare Sahika attraverso una riunione dei figli di Halit. Caner sottrae un fascicolo dallo studio di Kaya per proteggere la posizione legale di Yildiz. Sahika manipola la percezione di Halit, mostrandosi vulnerabile e sola per favorire il rientro del fratello in casa.
Lila e Yigit celebrano un matrimonio segreto all'insaputa delle rispettive famiglie.