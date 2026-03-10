La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 10 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Fazilet valuta la possibilità di ricominciare a scrivere, ma questo pensiero la rende molto distratta e Raif inizia a sospettare qualcosa.
Nel frattempo, Sirin punzecchia Emre ricordandogli che Arda non è suo figlio, ma lui evita l’argomento. Poco dopo, Arif le propone di rientrare a casa insieme e, durante il tragitto, Sirin si apre con lui, confidandogli il suo stato d’animo.
