A Dentro la notizia, Nathan, papà della famiglia nel bosco, appare sereno e deciso nel consegnare ai giornalisti le sue dichiarazioni dopo l'allontanamento della moglie Catherine dalla struttura di Vasto, dove risiedeva con i tre figli.
“Niente domande per favore. Voglio solo dire che ringrazio tutti per la solidarietà", inizia Nathan che chiede ai loro sostenitori di non creare disordini, "Chiedo di non fare proteste davanti la casa famiglia. Dobbiamo lasciare questi luoghi tranquilli. Io voglio che i bambini tornino a casa, ma, fino a quando questo non succede, preferisco che restino qui".
Lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte della famiglia nel bosco, aveva criticato duramente le ultime decisioni giudiziarie del Tribunale dei Minori dell'Aquila: "Questi genitori sono genitori disponibili all'educazione scolastica. L'ordinanza non parla più delle cose del passato. In questa nuova ordinanza si parla solo della madre. Sulla base di quale valutazione psicologica dite che questo amore è malato. Io mi indigno, perché dite che è un amore malato? Questi genitori sono responsabili e hanno accettato tutte le prescrizioni".
Riguardo l'allontanamento della mamma della famiglia nel bosco, lo psichiatra aggiunge: "Quello che è successo venerdì è stato gravissimo. Nessuno degli assistenti sociali ha preparato i bambini all'allontanamento della madre. I bambini lo hanno saputo vedendo quello che succedeva. Sapendo che dovevano seguire un'ordinanza, c'era da mettere in conto come preparare i bambini al distacco".