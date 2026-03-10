Nathan, il papà della famiglia nel bosco

Famiglia nel bosco, lo psichiatra contro gli assistenti sociali

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte della famiglia nel bosco, aveva criticato duramente le ultime decisioni giudiziarie del Tribunale dei Minori dell'Aquila: "Questi genitori sono genitori disponibili all'educazione scolastica. L'ordinanza non parla più delle cose del passato. In questa nuova ordinanza si parla solo della madre. Sulla base di quale valutazione psicologica dite che questo amore è malato. Io mi indigno, perché dite che è un amore malato? Questi genitori sono responsabili e hanno accettato tutte le prescrizioni".

Riguardo l'allontanamento della mamma della famiglia nel bosco, lo psichiatra aggiunge: "Quello che è successo venerdì è stato gravissimo. Nessuno degli assistenti sociali ha preparato i bambini all'allontanamento della madre. I bambini lo hanno saputo vedendo quello che succedeva. Sapendo che dovevano seguire un'ordinanza, c'era da mettere in conto come preparare i bambini al distacco".

