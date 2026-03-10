Quando finisce la seconda stagione Io sono Farah ? L'attesissimo finale della serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir va in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 13 marzo . Anche nell' ultima puntata non mancheranno colpi di scena, crimini e amori tormentati.

Demet Ozdemir (Farah) nell'ultima puntata di Io sono Farah

Io sono Farah 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

Nell'episodio finale della seconda e ultima stagione di Io sono Farah, Orhan pretende che Tahir impedisca il tentativo di Behnam di sottrarre la sua spedizione, dato che lui ha le stesse intenzioni. La polizia, però, è a conoscenza del carico e pretende da Tahir dettagli per fermare Orhan. Pressato da entrambe le parti, Tahir si affida a Hizir e Bekir per annullare la partenza del carico dall'Iran. Infine, lui e Farah riescono a neutralizzare Behnam, costringendolo a presentarsi davanti allo zio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE