IL FINALE10 marzo 2026

Io sono Farah 2, quando finisce la serie tv turca

Venerdì 13 marzo va in onda in prima serata su Canale 5 il finale di stagione della serie tv turca Io sono Farah con Demet Ozdemir
Quando finisce la seconda stagione Io sono Farah? L'attesissimo finale della serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir va in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 13 marzo. Anche nell'ultima puntata non mancheranno colpi di scena, crimini e amori tormentati.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis tutti gli episodi di entrambe le stagioni di Io sono Farah.

Io sono Farah 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

Nell'episodio finale della seconda e ultima stagione di Io sono Farah, Orhan pretende che Tahir impedisca il tentativo di Behnam di sottrarre la sua spedizione, dato che lui ha le stesse intenzioni. La polizia, però, è a conoscenza del carico e pretende da Tahir dettagli per fermare Orhan. Pressato da entrambe le parti, Tahir si affida a Hizir e Bekir per annullare la partenza del carico dall'Iran. Infine, lui e Farah riescono a neutralizzare Behnam, costringendolo a presentarsi davanti allo zio.

