Hizir in una scena di Io sono Farah 2

Nell'ultima puntata in onda in prima serata venerdì 13 marzo di Io sono Farah 2 - la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah incontra Gonul e Bade.

Io sono Farah 2: cosa succede nell'ultima puntata in onda il 13 marzo in prima serata

Il cerchio si stringe attorno a Orhan e al suo misterioso capo. Tahir informa Salim che il mandante deve essere uno tra gli ex sottoposti di Orhan, legati a Iskender, il medico che ha fatto da tramite con Behnam.

Nel frattempo, Farah si incontra con Gonul e Bade per distruggere il filmato dell'omicidio di Ali Galip, ma scopre che Tahir ha registrato una confessione in cui si assume la responsabilità dell'omicidio per proteggerla.

