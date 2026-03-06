Nell'ultima puntata in onda in prima serata venerdì 13 marzo di Io sono Farah 2 - la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah incontra Gonul e Bade.
Il cerchio si stringe attorno a Orhan e al suo misterioso capo. Tahir informa Salim che il mandante deve essere uno tra gli ex sottoposti di Orhan, legati a Iskender, il medico che ha fatto da tramite con Behnam.
Nel frattempo, Farah si incontra con Gonul e Bade per distruggere il filmato dell'omicidio di Ali Galip, ma scopre che Tahir ha registrato una confessione in cui si assume la responsabilità dell'omicidio per proteggerla.