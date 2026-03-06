Nella nuova puntata di sabato 7 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda e Bahar al lavoro.
Bahar nutre forti dubbi sul lavoro proposto da Bersan: il principale le appare come una figura ambigua, tutt’altro che rassicurante.
Ceyda, però, la sprona ad accettare comunque, convinta che sia un’occasione utile per mettere insieme un po’ di soldi.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.