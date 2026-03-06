Catalogo
SERIE TV06 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 7 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 7 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Ozge Ozpirincci (Bahar) e Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La forza di una donna 3Ozge Ozpirincci (Bahar) e Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di sabato 7 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda e Bahar al lavoro.

La forza di una donna 3: cosa succede il 7 marzo

Bahar nutre forti dubbi sul lavoro proposto da Bersan: il principale le appare come una figura ambigua, tutt’altro che rassicurante.

Ceyda, però, la sprona ad accettare comunque, convinta che sia un’occasione utile per mettere insieme un po’ di soldi.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

