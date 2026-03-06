Neslihan Atagul con il figlio

In occasione del primo compleanno del figlio Aziz, Neslihan Atagül, 33 anni, condivide su Instagram alcune rare foto di famiglia che la ritraggono con il primogenito e con il marito Kadir Doğulu, padre del piccolo. "Buon compleanno, mio caro figlio - scrive a corredo degli scatti l'attrice turca nota in Italia per il ruolo di Nihan nella serie Endless Love - Sai bene cosa provo per te. Ti farò sempre sorridere".

Neslihan Atagul con il figlio e il marito

Il piccolo Aziz è nato a marzo 2025. A dare l'annuncio ufficiale della nascita erano stati gli stessi genitori che sui social avevano condiviso la prima foto in tre accompagnata da queste parole: "Aziz, figlio mio, benvenuto".

La notizia della gravidanza di Neslihan Atagül era stata ufficializzata nell'estate 2024, ma le voci circolavano già da tempo. Ospite a Verissimo a settembre 2024, l'attrice di Endless Love aveva rivelato che il nascituro sarebbe stato un maschietto: "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza", aveva detto a Silvia Toffanin.