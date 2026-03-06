In occasione del primo compleanno del figlio Aziz, Neslihan Atagül, 33 anni, condivide su Instagram alcune rare foto di famiglia che la ritraggono con il primogenito e con il marito Kadir Doğulu, padre del piccolo. "Buon compleanno, mio caro figlio - scrive a corredo degli scatti l'attrice turca nota in Italia per il ruolo di Nihan nella serie Endless Love - Sai bene cosa provo per te. Ti farò sempre sorridere".
Il piccolo Aziz è nato a marzo 2025. A dare l'annuncio ufficiale della nascita erano stati gli stessi genitori che sui social avevano condiviso la prima foto in tre accompagnata da queste parole: "Aziz, figlio mio, benvenuto".
La notizia della gravidanza di Neslihan Atagül era stata ufficializzata nell'estate 2024, ma le voci circolavano già da tempo. Ospite a Verissimo a settembre 2024, l'attrice di Endless Love aveva rivelato che il nascituro sarebbe stato un maschietto: "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza", aveva detto a Silvia Toffanin.
Neslihan Atagül e il marito Kadir Doğulu si sono conosciuti nel 2013 sul set della serie Fatih Harbiye. Tra i due è nata subito un’intesa che si è trasformata in amore: il fidanzamento arriva nel 2015 e, l’anno successivo, l’8 luglio 2016, viene celebrato il matrimonio.