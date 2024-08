Neslihan Atagül diventerà mamma: “Aspettiamo questo figlio con entusiasmo e desiderio”

Neslihan Atagül diventerà mamma. L'attrice turca, 32 anni, è in attesa del primo figlio con il marito Kadir Doğulu, 42 anni. Dopo alcune settimane di rumor, la notizia è stata confermata dalla stessa coppia che sui social ha pubblicato alcuni scatti in cui Neslihan Atagül mostra il pancione.

"Sono molto felice! Io e la mia famiglia siamo molto felici insieme a nostro figlio che aspettiamo con entusiasmo e desiderio", ha scritto l'attrice turca sui social nel giorno del suo 32esimo compleanno. Kadir Doğulu ha dedicato dolci parole alla moglie: "Buon compleanno tesoro mio. Auguro di avere tanti ricordi preziosi da celebrare insieme alla nostra famiglia che cresce e auguro di vivere molti altri anni insieme. Ti amo moltissimo".

La notizia di una gravidanza di Neslihan Atagül era iniziata a circolare già dallo scorso luglio. La protagonista di Endless Love aveva pubblicato uno scatto sui social in cui non smentiva la gravidanza, senza confermarla apertamente. "Vorremmo mantenere privata questa 'felicità' ancora per un po'. Francamente questo era un nostro diritto. Siamo felici, contenti e stiamo bene", aveva scritto l'attrice turca come didascalia dello scatto.

Insieme dal 2013, Neslihan Atagül e Kadir Doğulu si sono sposati nel 2016. Ospite a Verissimo, l'attrice turca aveva parlato della sua storia d'amore con il marito: "Siamo davvero felici, stiamo bene insieme. Andiamo veramente d'accordo, ci capiamo con uno sguardo. Siamo amanti e migliori amici, tra di noi funziona per questo".