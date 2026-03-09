"Lei ha usato una parola molto abrasiva, ha buttato una tanica di benzina in un incendio. Ha parlato di possibile adozione. Veramente c'è rischio che questi bambini vengano adottati?", chiede Gianluigi Nuzzi.

Lo psichiatra ripercorre il rapporto dei genitori con i figli, seconda la sua versione: "Questi genitori sono genitori disponibili all'educazione scolastica. L'ordinanza non parla più delle cose del passato. In questa nuova ordinanza si parla solo della madre. Sulla base di quale valutazione psicologica dite che questo amore è malato. Io mi indigno, perché dite che è un amore malato? Questi genitori sono responsabili e hanno accettato tutte le prescrizioni".

"Quello che è successo venerdì è stato gravissimo. Nessuno degli assistenti sociali ha preparato i bambini all'allontanamento della madre. I bambini lo hanno saputo vedendo quello che succedeva. Sapendo che dovevano seguire un'ordinanza, c'era da mettere in conto come preparare i bambini al distacco", dichiara Cantelmi parlando del giorno dell'allontanamento di Catherine dalla struttura.

Il centro della contestazione riguarderebbe la tenuta psicologica dei minori. Secondo la difesa, il distacco dalla figura materna aggraverebbe una situazione già critica: "Qualcuno entri e spieghi loro perché la mamma è stata cacciata. Qualcuno spieghi loro perché per l'ennesima volta verranno portati altrove. Io mi preoccupo, mi allarmo perché non c'è un solo motivo per cui oggi questa donna possa essere allontanata".

