Durante una lunga deposizione di circa sei ore , Valeria Bartolucci ha scambiato sguardi complici e gesti di sostegno e affetto con Louis, presente in aula.

A Dentro la notizia vengono trasmesse le dichiarazioni di Valeria Bartolucci: "Quando ho appreso della relazioni di Louis con Manuela ho pensato qualunque cosa. Dopo che le emozioni si sono spalmate, ho guardato le cose con oggettività e ho capito. Di amore non si trattava altrimenti sarebbe finita diversamente. Ho sempre chiesto a Louis se amasse Manuela e lui ha sempre detto di no. Ho sempre chiesto solo onestà a Louis. Non voglio qualcuno al mio fianco se non mi ama".

Riguardo la notte dell'omicidio di Pierina, Valeria spiega: "Mentre ero sveglia Louis è sempre stato sul divano".

