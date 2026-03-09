Valeria Bartolucci continua a ribadire l'innocenza del marito Louis Dassilva durante la nuova udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate. A oggi, l'unico imputato per l'omicidio di Pierina è Louis, marito della Bartolucci.
Le domande del pubblico ministero Daniele Paci si sarebbero concentrate sulla relazione extraconiugale tra l'imputato e Manuela Bianchi, nuora della vittima.
Durante una lunga deposizione di circa sei ore, Valeria Bartolucci ha scambiato sguardi complici e gesti di sostegno e affetto con Louis, presente in aula.
A Dentro la notizia vengono trasmesse le dichiarazioni di Valeria Bartolucci: "Quando ho appreso della relazioni di Louis con Manuela ho pensato qualunque cosa. Dopo che le emozioni si sono spalmate, ho guardato le cose con oggettività e ho capito. Di amore non si trattava altrimenti sarebbe finita diversamente. Ho sempre chiesto a Louis se amasse Manuela e lui ha sempre detto di no. Ho sempre chiesto solo onestà a Louis. Non voglio qualcuno al mio fianco se non mi ama".
Riguardo la notte dell'omicidio di Pierina, Valeria spiega: "Mentre ero sveglia Louis è sempre stato sul divano".