SERIE TV10 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 10 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 10 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 10 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 10 marzo

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Leyla propone a Yildiz di sottoporsi a un test di maternità, sospettando che in ospedale possa esserci stato uno scambio di neonati. L’esito è negativo e per Yildiz è un colpo durissimo che la getta nello sconforto più totale.

A quel punto interviene Ender, che obbliga il direttore dell’ospedale a collaborare e a mettersi in contatto con le famiglie dei bambini venuti alla luce nello stesso giorno.

Nel frattempo, Sahika affida a Yigit il compito di persuadere Erim a proseguire gli studi all’estero.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

