La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 10 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Leyla propone a Yildiz di sottoporsi a un test di maternità, sospettando che in ospedale possa esserci stato uno scambio di neonati. L’esito è negativo e per Yildiz è un colpo durissimo che la getta nello sconforto più totale.
A quel punto interviene Ender, che obbliga il direttore dell’ospedale a collaborare e a mettersi in contatto con le famiglie dei bambini venuti alla luce nello stesso giorno.
Nel frattempo, Sahika affida a Yigit il compito di persuadere Erim a proseguire gli studi all’estero.
