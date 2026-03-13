A Dentro la notizia le ultime notizie sulla famiglia nel bosco. Nel corso della puntata di venerdì 13 marzo, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi manda in onda in esclusiva le prime immagini della nuova casa messa a disposizione dal comune di Palmoli, casa in cui potrebbero andare a vivere i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, quando sarà possibile il ricongiungimento con i loro tre figli, una bambina e due gemellini, attualmente in una casa famiglia a Vasto.

Si tratta di un'abitazione appena ristrutturata, di 75 metri quadri, con due camere da letto, bagno, frigorifero e pannelli solari. Quella che potrebbe diventare la nuova casa della famiglia nel bosco è anche attorniata da tanto verde, dove i bambini potrebbero giocare e passare del tempo all'aria aperta.