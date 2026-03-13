A Dentro la notizia le ultime notizie sulla famiglia nel bosco. Nel corso della puntata di venerdì 13 marzo, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi manda in onda in esclusiva le prime immagini della nuova casa messa a disposizione dal comune di Palmoli, casa in cui potrebbero andare a vivere i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, quando sarà possibile il ricongiungimento con i loro tre figli, una bambina e due gemellini, attualmente in una casa famiglia a Vasto.
Si tratta di un'abitazione appena ristrutturata, di 75 metri quadri, con due camere da letto, bagno, frigorifero e pannelli solari. Quella che potrebbe diventare la nuova casa della famiglia nel bosco è anche attorniata da tanto verde, dove i bambini potrebbero giocare e passare del tempo all'aria aperta.
Nei giorni scorsi, Dentro la notizia aveva mandato in onda le dichiarazioni di Nathan dopo l'allontanamento della moglie Catherine dalla struttura di Vasto, dove risiedeva con i tre figli.
“Niente domande per favore. Voglio solo dire che ringrazio tutti per la solidarietà -ha detto Nathan ai microfoni nel chiedere ai sostenitori della sua famiglia di non creare disordini - Chiedo di non fare proteste davanti la casa famiglia. Dobbiamo lasciare questi luoghi tranquilli. Io voglio che i bambini tornino a casa, ma, fino a quando questo non succede, preferisco che restino qui".