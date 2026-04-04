Gökçe Eyüboğlu: "Il mio ex marito rimane uno dei miei migliori amici. Oggi sono single"

Gökçe Eyüboğlu parla a Verissimo della fine del suo matrimonio con Selçuk Öner Eyüboğlu, con cui è stata sposata dal 2008 al 2022.

"Il periodo della separazione è stato difficile come in ogni separazione, ma il mio ex marito rimane uno dei miei migliori amici", afferma l'attrice turca, 42 anni, che non rinnega il suo matrimonio: "Sposarmi è stata una delle decisioni più giuste che ho preso, ma anche divorziare è stata una decisione giusta".



Oggi Gökçe Eyüboğlu, che interpreta Ceyda ne La forza di una donna, è single, ma non cerca l'amore: "In questo momento sto bene, amo la mia vita e me stessa. Non chiudo le porte all'amore, se succederà succederà".