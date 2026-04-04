Don Marco Pozza e l'incontro con Donato Bilancia: "Non puoi capire chi è Abele se lo tieni staccato da Caino"

Don Marco Pozza parla a Verissimo del suo impegno come cappellano nel carcere di massima sicurezza "Due Palazzi" di Padova, dove ha incontrato anche il serial killer Donato Bilancia, condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi e morto nel 2020.

"Il male non va mai giustificato. Donato Bilancia mi ha concesso il lusso di scendere dentro all'abisso del suo cuore. Mi ha mostrato di che pasta è fatto il male", racconta il parroco, 46 anni, entrato in seminario da bambino, a 10 anni.



Don Marco Pozza spiega: "Tu non puoi capire chi è Abele se lo tieni staccato da Caino. E non puoi capire Caino se lo tieni staccato da Abele. Sono il parroco di Caino, che non significa accarezzare Caino, ma significa chiedergli, quando lo incontri: 'Dov'è tuo fratello Abele?'".





