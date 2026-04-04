"Signora Fazilet non sa che cosa è successo: Emre ha offerto dei soldi al padre biologico di Arda affinché non portasse via il mio bambino e quell'uomo ha accettato. Quindi d'ora in poi Arda rimarrà con me": con queste parole inizia l'anticipazione esclusiva de La forza di una donna. A pronunciarle Ceyda, interpretata da Gökçe Eyüboğlu ospite a Verissimo.



In risposta la signora Fazilet comunica a Ceyda di voler provvedere economicamente all'istruzione di Arda. Ma, di fronte all'entusiasmo di Ceyda, la signora Fazilet gela la donna: "Da oggi non lavori più per noi. Sei licenziata e ho anche deciso che da ora in avanti in questa casa non voglio vederti mai più".



La signora Fazilet impone però a Ceyda di non dire la verità a Raif. "Gli dirai che hai lasciato il lavoro di tua spontanea volontà. Sappi che se gli dici la verità puoi scordarti l'istruzione di tuo figlio", minaccia la signora Fazilet. E conclude: "Io mi offro di contribuire all'istruzione di tuo figlio se lasci stare il mio".