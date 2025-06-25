La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 16 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender riesce a ottenere da Halit una parte dei suoi arretrati e, durante l’inaugurazione di una nuova galleria d’arte, incontra Fehmi: la sua voce le sembra familiare e sospetta che possa avere in qualche modo a che fare con Sahika.
Nel frattempo, Sahika continua a tramare contro Yildiz ed elabora un piano per convincere Halit che sua moglie abbia una relazione con Emir.
Infine, alla villa Zehra è entusiasta all’idea di andare in televisione.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.