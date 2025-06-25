Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV16 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 16 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 16 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 16 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 16 marzo

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender riesce a ottenere da Halit una parte dei suoi arretrati e, durante l’inaugurazione di una nuova galleria d’arte, incontra Fehmi: la sua voce le sembra familiare e sospetta che possa avere in qualche modo a che fare con Sahika.

Nel frattempo, Sahika continua a tramare contro Yildiz ed elabora un piano per convincere Halit che sua moglie abbia una relazione con Emir.

Infine, alla villa Zehra è entusiasta all’idea di andare in televisione.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video