A Dentro la notizia, si torna a parlare del delitto di Garlasco e della decisione dei magistrati della Procura di Pavia che avrebbero indicato Andrea Sempio come l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco.
Nel corso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, vengono mandate in onda alcune dichiarazioni di Andrea Sempio rilasciate a Quarto Grado riguardo la mattina dell'omicidio di Chiara: "Mi sono svegliato e sono andato a Vigevano per andare in una libreria. Trovo chiusa la libreria e torno a Garlasco. Vado da mia nonna, sto lì una mezzora e poi ricevo una telefonata di mia mamma per tornare a casa per mangiare".
Riguardo i messaggi e le telefonate che Sempio avrebbe scambiato quella mattina con due amici, l'uomo ha aggiunto: "Non c’erano grandi significati in quei messaggi. Al tempo non c’era le app, c’erano i messaggi o gli squilli. Avevo chiamato il mio amico Mattia Capra. Qualcuno ha detto un intenso scambio di messaggi e squilli con amici ma si dovrebbe vedere com'erano i messaggi nei giorni precedenti".
"Era il nostro normale gruppo di amici. Dopo una settimana dovevamo partire per una vacanza tutti e tre. Magari erano messaggi inerenti alla vacanza. Nella stessa giornata, chiamerò i due ragazzi, Capra e Freddy, dopo aver saputo cosa era successo a Chiara", ha concluso Andrea Sempio.
Ai microfoni di Dentro la Notizia e TgCom24, Alberto Stasi aveva mantenuto il silenzio di fronte alla decisione della Procura di Pavia: "Non ho dichiarazioni da farvi. È inutile che venite qui a seguirmi, perdete il vostro tempo".
Secondo la nuova ricostruzione della Procura, Sempio avrebbe agito da solo nel corso di una lite con Chiara, dopo che la ragazza avrebbe respinto le sue avances sentimentali.