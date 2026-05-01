A Dentro la notizia, si torna a parlare del delitto di Garlasco e della decisione dei magistrati della Procura di Pavia che avrebbero indicato Andrea Sempio come l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco.

Nel corso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, vengono mandate in onda alcune dichiarazioni di Andrea Sempio rilasciate a Quarto Grado riguardo la mattina dell'omicidio di Chiara: "Mi sono svegliato e sono andato a Vigevano per andare in una libreria. Trovo chiusa la libreria e torno a Garlasco. Vado da mia nonna, sto lì una mezzora e poi ricevo una telefonata di mia mamma per tornare a casa per mangiare".

Riguardo i messaggi e le telefonate che Sempio avrebbe scambiato quella mattina con due amici, l'uomo ha aggiunto: "Non c’erano grandi significati in quei messaggi. Al tempo non c’era le app, c’erano i messaggi o gli squilli. Avevo chiamato il mio amico Mattia Capra. Qualcuno ha detto un intenso scambio di messaggi e squilli con amici ma si dovrebbe vedere com'erano i messaggi nei giorni precedenti".