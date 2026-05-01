Il Grande Fratello Vip 2026 non andrà in onda venerdì 1 maggio su Canale 5. Scopriamo cosa verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 al posto del reality condotto da Ilary Blasi.
Nel video qui sopra, la puntata del 28 aprile del GF Vip.
Venerdì 1 maggio in prima serata su Canale 5, va in onda Il Diavolo veste Prada, iconico film con Meryl Streep e Anne Hathaway.
Mentre Il Diavolo veste Prada 2 conquista le sale cinematografiche, potete vedere il primo capitolo su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Il GF Vip torna martedì 5 maggio in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata.
Dopo l'eliminazione di Paola Caruso dalla Casa, sono quattro i vip in nomination: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Biancardi e Raul Dumitras. Il risultato del televoto decreterà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.
Dopo Antonella Elia, chi sarà il secondo finalista del GF Vip 2026?