Martedì 28 aprile, durante la diretta del GF Vip, il nuovo meccanismo della graticola ha stabilito i primi due concorrenti al televoto. La graticola viene divisa in due sezioni, una per gli uomini e una per le donne, e i vip si posizionano a caso. Renato Biancardi e Alessandra Mussolini si ritrovano sulle caselle 4 e 6, che diventano gold. Scelgono quindi un uomo e una donna da mandare al televoto.

Le loro scelte cadono su Francesca Manzini e Marco Berry, che votano così nel segreto del confessionale. Gli altri, invece, fanno le nomination in modo palese.

I nomi più votati risultano essere quelli di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Biancardi e Raul Dumitras.

Il risultato del televoto decreterà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.

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