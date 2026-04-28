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Grande Fratello VIP

NOMINATION29 aprile 2026

Grande Fratello Vip, le nomination della puntata del 28 aprile

Al termine della tredicesima puntata del GF Vip in onda il 28 aprile, ecco il risultato delle nomination
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Alla fine della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 28 aprile

Le nomination del Grande Fratello Vip del 28 aprile
Le nomination del Grande Fratello Vip del 28 aprile

Martedì 28 aprile, durante la diretta del GF Vip, il nuovo meccanismo della graticola ha stabilito i primi due concorrenti al televoto. La graticola viene divisa in due sezioni, una per gli uomini e una per le donne, e i vip si posizionano a caso. Renato Biancardi e Alessandra Mussolini si ritrovano sulle caselle 4 e 6, che diventano gold. Scelgono quindi un uomo e una donna da mandare al televoto.

Le loro scelte cadono su Francesca Manzini e Marco Berry, che votano così nel segreto del confessionale. Gli altri, invece, fanno le nomination in modo palese.

I nomi più votati risultano essere quelli di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Biancardi e Raul Dumitras.

Il risultato del televoto decreterà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.

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