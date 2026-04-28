A seguito delle critiche di Antonella Elia sullo stile di Valeria Marini, le due concorrenti iniziano a rivendicare le loro esperienze lavorative condivise con Raffaella Carrà . È proprio a lei che è dedicata la prima battle della serata: un medley preparato dalle donne della Casa , sotto la direzione di Francesca Manzini , sulle note di Ballo, Ballo , A far l'amore e Rumore .

La serata si apre con gli auguri di compleanno per Ilary Blasi, sia dallo studio che dalla Casa. La conduttrice chiude il televoto e si passa subito al punto forte della serata. Dalla Nuvola, Valeria Marini commenta il suo ingresso nella Casa: "Mi hanno fatto un'accoglienza stellare", commenta.

Ilary Blasi pone l'attenzione su alcune alleanze che si sono venute a creare durante il fine settimana. Antonella Elia e Adriana Volpe criticano le modalità con cui Paola Caruso è tornata nella Casa lo scorso venerdì: "È entrata dicendo che ci avrebbe distrutti tutti. Un po’ calmina. Se fosse tornata sorridendo, l’avremmo abbracciata", dichiara Adriana, mentre Alessandra Mussolini prende le difese di Paola, stanca dei continui insulti.

Francesca e Valeria si cimentano in una danza del ventre.

Nei primi giorni nella Casa, Valeria Marini ha avuto qualche problemino di salute. Secondo Alessandra, il malessere è stato causato da tutto quello che Valeria aveva mangiato, mentre Valeria attribuisce la colpa a una mela.

Paola Caruso riabbraccia suo figlio Michele