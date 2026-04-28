Martedì 28 aprile in prima serata su Canale 5 va in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
La serata si apre con gli auguri di compleanno per Ilary Blasi, sia dallo studio che dalla Casa. La conduttrice chiude il televoto e si passa subito al punto forte della serata. Dalla Nuvola, Valeria Marini commenta il suo ingresso nella Casa: "Mi hanno fatto un'accoglienza stellare", commenta.
A seguito delle critiche di Antonella Elia sullo stile di Valeria Marini, le due concorrenti iniziano a rivendicare le loro esperienze lavorative condivise con Raffaella Carrà. È proprio a lei che è dedicata la prima battle della serata: un medley preparato dalle donne della Casa, sotto la direzione di Francesca Manzini, sulle note di Ballo, Ballo, A far l'amore e Rumore.
Ilary Blasi pone l'attenzione su alcune alleanze che si sono venute a creare durante il fine settimana. Antonella Elia e Adriana Volpe criticano le modalità con cui Paola Caruso è tornata nella Casa lo scorso venerdì: "È entrata dicendo che ci avrebbe distrutti tutti. Un po’ calmina. Se fosse tornata sorridendo, l’avremmo abbracciata", dichiara Adriana, mentre Alessandra Mussolini prende le difese di Paola, stanca dei continui insulti.
Francesca e Valeria si cimentano in una danza del ventre.
Nei primi giorni nella Casa, Valeria Marini ha avuto qualche problemino di salute. Secondo Alessandra, il malessere è stato causato da tutto quello che Valeria aveva mangiato, mentre Valeria attribuisce la colpa a una mela.
In lacrime, Paola Caruso racconta la sua storia, raccontando le difficoltà vissute con i genitori adottivi e la madre biologica, la quale le lascia un videomessaggio: "Sei la figlia che pensavo di aver perso". Subito dopo entra ad abbracciarla suo figlio Michele: "Sembri un bambino più grande", commenta.
Anche gli uomini si esibiscono insieme a Valeria Marini sulle note di Material Girl di Madonna.
Francesca Manzini dichiara di essere innamorata di un uomo fuori dalla Casa: "Ho gestito malissimo la tutela dell’identità di quella persona". I concorrenti sono perplessi, visto il suo avvicinamento a Raimondo Todaro, anche se lei dichiara che con il ballerino ci sia solo una relazione di amicizia. Alessandra Mussolini lo critica per aver perdonato Francesca così velocemente.
Torna la sfida donne contro uomini con "Indovina la canzone". Raul e Adriana nel Localino dovranno evitare la scossa, mentre Valeria Marini va nel confessionale. Come ospite speciale c'è Alvin, che annuncia l'inizio di Tim Battiti Live Spring il 29 aprile. Il gioco si chiude con un pareggio.
È il momento di scoprire il concorrente eliminato: Paola Caruso deve abbandonare definitivamente la Casa.
Si va verso le decisione del secondo finalista. La graticola viene divisa in due sezioni: una per gli uomini e una per le donne. I vip si siedono a caso, è il destino che decide che fine faranno. Le caselle 4 e 6, su cui si sono posizionati Renato Biancardi e Alessandra Mussolini, diventano gold: devono decidere di mandare un uomo e una donna al televoto, pensando sia per l’eliminazione. Le scelte ricadono su Francesca Manzini e Marco Berry.
Marco Berry si esibisce in un numero di magia con Valeria Marini. Dopodiché la showgirl saluta i concorrenti e lascia la Casa.
È il momento delle nomination: palesi per tutti tranne che per Francesca e Marco che, già al televoto, votano nel segreto del confessionale.
Paola Caruso entra in studio e ha un ultimo scontro con Antonella Elia. Infine, il pubblico decide che a vincere la sfida dei talenti sono le donne con il medley di Raffaella Carrà.