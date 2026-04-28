Al Grande Fratello Vip, Paola Caruso incontra il figlio Michele e riceve un videomessaggio della madre biologica Irma, scoppiando in lacrime.

Caruso racconta la sua storia: "Sono cresciuta con dei genitori che ho scoperto essere adottivi in adolescenza. Sono stati i migliori del mondo, mi hanno insegnato cosa significa sacrificare ogni cosa della loro vita per dare un futuro a me", spiega. "Lo scopo della mia vita era quello di raggiungere quella gioia e armonia che loro mi avevano insegnato per tutta la vita".

La concorrente parla dell'incontro con il padre di suo figlio e della gravidanza: "Quando ho incontrato il padre di mio figlio, ho trovato quell'amore vero. Abbiamo voluto e cercato Michele. Nel momento in cui mi sono ritrovata incinta, da sola e sbattuta fuori casa, io ho fallito". Caruso confessa: "Ho sempre pensato che sarebbe stato meno degli altri bambini, perché avrebbe avuto solo la mamma". Ma aggiunge: "Per me mio papà è stato un perno".