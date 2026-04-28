Al Grande Fratello Vip, Paola Caruso incontra il figlio Michele e riceve un videomessaggio della madre biologica Irma, scoppiando in lacrime.
Caruso racconta la sua storia: "Sono cresciuta con dei genitori che ho scoperto essere adottivi in adolescenza. Sono stati i migliori del mondo, mi hanno insegnato cosa significa sacrificare ogni cosa della loro vita per dare un futuro a me", spiega. "Lo scopo della mia vita era quello di raggiungere quella gioia e armonia che loro mi avevano insegnato per tutta la vita".
La concorrente parla dell'incontro con il padre di suo figlio e della gravidanza: "Quando ho incontrato il padre di mio figlio, ho trovato quell'amore vero. Abbiamo voluto e cercato Michele. Nel momento in cui mi sono ritrovata incinta, da sola e sbattuta fuori casa, io ho fallito". Caruso confessa: "Ho sempre pensato che sarebbe stato meno degli altri bambini, perché avrebbe avuto solo la mamma". Ma aggiunge: "Per me mio papà è stato un perno".
Paola parla anche della ricerca della madre biologica: "Per me era molto importante costruire un rapporto con lei. Per me era molto importante per Michi".
In quel momento, sullo schermo appare il videomessaggio di Irma, la madre biologica: "Sei la figlia che pensavo di aver perso. Non dimenticherò mai la gioia di quel giorno, è stato come metterti al mondo per la seconda volta. Poi qualcosa è andato storto tra di noi, e di questo mi dispiace. Mi auguro che potremo guardarci negli occhi, da mamma a mamma, e poterci riabbracciare. Ti amo come amo i tuoi fratelli. Tu e Michele non siete soli. Noi siamo qui ad aspettarvi".
Subito dopo, Michele entra nella casa e consegna un fiore giallo alla madre: "Amore sei bellissimo", commenta Paola abbracciandolo. Michele rassicura la madre: "Sono venuto veramente. Calmati e non piangere". Poi la rassicura: "Ho preso dei buoni voti a scuola". Caruso commenta: "Sembri un bambino più grande".