Paola Caruso ritorna al Grande Fratello Vip 2026 nel corso della puntata del 24 aprile, sorprendendo i concorrenti che la credevano eliminata dalla scorsa settimana. In realtà, Caruso era a rischio eliminazione e ha trascorso gli ultimi giorni nascosta nel monolocale della Casa.
La concorrente non risparmia minacce agli altri ospiti della Casa: "The Queen is back. La leonessa è tornata", dichiara, aggiungendo subito: "Passerete l'inferno. Vi mando a casa uno a uno tutti". Caruso si rivolge direttamente ad Antonella Elia: "Tu in primis". Poi dichiara: "L'unico che si salva è Marco".
La reazione di Antonella Elia non tarda ad arrivare: "Ma The Queen de che? È una matta. Sono disgustata che l'abbiate fatta tornare".
La dinamica della serata prosegue con il gioco dell'immunità. Tutti i concorrenti si trasferiscono nella Mystery Room, ad eccezione di Antonella e Marco. Inizia una catena di scelte: Paola Caruso apre il ciclo decidendo che Francesca Manzini non la merita, la quale a sua volta prosegue con la propria scelta. Al termine delle votazioni, Raul Dumitras si aggiudica l'immunità della serata.