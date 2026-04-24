Paola Caruso ritorna al Grande Fratello Vip 2026 nel corso della puntata del 24 aprile, sorprendendo i concorrenti che la credevano eliminata dalla scorsa settimana. In realtà, Caruso era a rischio eliminazione e ha trascorso gli ultimi giorni nascosta nel monolocale della Casa.

La concorrente non risparmia minacce agli altri ospiti della Casa: "The Queen is back. La leonessa è tornata", dichiara, aggiungendo subito: "Passerete l'inferno. Vi mando a casa uno a uno tutti". Caruso si rivolge direttamente ad Antonella Elia: "Tu in primis". Poi dichiara: "L'unico che si salva è Marco".