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Grande Fratello VIP

IL RITORNO24 aprile 2026

Grande Fratello Vip 2026, il ritorno di Paola Caruso: "Passerete l'inferno"

Sorpresa al Grande Fratello Vip: Paola Caruso, creduta eliminata, ritorna in salone e minaccia gli altri concorrenti: "Passerete l'inferno"
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Paola Caruso ritorna al Grande Fratello Vip 2026 nel corso della puntata del 24 aprile, sorprendendo i concorrenti che la credevano eliminata dalla scorsa settimana. In realtà, Caruso era a rischio eliminazione e ha trascorso gli ultimi giorni nascosta nel monolocale della Casa.

La concorrente non risparmia minacce agli altri ospiti della Casa: "The Queen is back. La leonessa è tornata", dichiara, aggiungendo subito: "Passerete l'inferno. Vi mando a casa uno a uno tutti". Caruso si rivolge direttamente ad Antonella Elia: "Tu in primis". Poi dichiara: "L'unico che si salva è Marco".

Paola Caruso torna nella Casa del Grande Fratello Vip
Paola Caruso torna nella Casa del Grande Fratello Vip

La reazione di Antonella Elia non tarda ad arrivare: "Ma The Queen de che? È una matta. Sono disgustata che l'abbiate fatta tornare".

La dinamica della serata prosegue con il gioco dell'immunità. Tutti i concorrenti si trasferiscono nella Mystery Room, ad eccezione di Antonella e Marco. Inizia una catena di scelte: Paola Caruso apre il ciclo decidendo che Francesca Manzini non la merita, la quale a sua volta prosegue con la propria scelta. Al termine delle votazioni, Raul Dumitras si aggiudica l'immunità della serata.

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