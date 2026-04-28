Dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini si scontra con Antonella Elia. Non è la prima volta che le due concorrenti si ritrovano a discutere: già durante l'edizione 2020 erano venute ai ferri corti.
Dalla Nuvola, Valeria Marini commenta così il suo ingresso: "Mi hanno fatto un'accoglienza stellare". Ma l'atmosfera cambia rapidamente: Antonella Elia non risparmia critiche sullo stile della nuova concorrente, scatenando una discussione sulle loro esperienze lavorative condivise con Raffaella Carrà.
Valeria Marini risponde alle accuse: "La mia intenzione era quella di scherzare e portare allegria nella Casa. Il suo atteggiamento così aggressivo mi ha fatto scatenare la discussione. Lei fa un po' la recita di quella che va addosso a qualcuno".
Antonella Elia non cede: "Io con te ce l'ho veramente, non recito. Secondo me è un po' presuntuosa, in delirio di onnipotenza. Ha un il mito di sé stessa". Alessandra Mussolini interviene: "Sta parlando di sé stessa". Elia rincara: "È convinta di fare la soubrette, ma non sa né ballare, né cantare, né recitare".
Nei giorni successivi al suo ingresso, Valeria Marini ha accusato un forte malessere. Dopo essersi abbuffata con lasagne, cosce di pollo e gelato, la concorrente ha vomitato.
Alessandra Mussolini attribuisce il malessere al consumo eccessivo di cibo. Ma Valeria Marini propone una teoria alternativa: "Sono sicura che è una sorta di avvelenamento. Secondo me c'era qualcosa sulla mela", sostiene la concorrente: "Era opaca, ruvida".
Alessandra Mussolini, però, argomenta di aver mangiato anche lei la stessa mela, sebbene senza buccia, e di non aver accusato alcun malessere.