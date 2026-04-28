Dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip , Valeria Marini si scontra con Antonella Elia . Non è la prima volta che le due concorrenti si ritrovano a discutere: già durante l'edizione 2020 erano venute ai ferri corti.

Valeria Marini risponde alle accuse: "La mia intenzione era quella di scherzare e portare allegria nella Casa. Il suo atteggiamento così aggressivo mi ha fatto scatenare la discussione. Lei fa un po' la recita di quella che va addosso a qualcuno".

Antonella Elia non cede: "Io con te ce l'ho veramente, non recito. Secondo me è un po' presuntuosa, in delirio di onnipotenza. Ha un il mito di sé stessa". Alessandra Mussolini interviene: "Sta parlando di sé stessa". Elia rincara: "È convinta di fare la soubrette, ma non sa né ballare, né cantare, né recitare".

Il mistero della malessere di Valeria Marini