Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 17 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto che decreta il primo finalista di questa edizione del reality.
Sono quattro i vip in nomination che si sono sfidati al televoto: Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Come ha spiegato al pubblico la stessa Ilary Blasi nel corso della puntata di martedì 14 aprile, i vip non sanno che il concorrente più votato dal pubblico si aggiudica un posto in finale. La prima vip che, per il momento, non andrà in finale è Lucia Ilardo. Altro nome tra i meno votati dal pubblico è quello di Adriana Volpe: anche per lei niente posto in finale, per ora.
Testa a testa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, i due nomi più votati dal pubblico. Un testa a testa che le divide per solo un punto. Ad avere la meglio è Antonella Elia che diventa così la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip e si aggiudica così un posto in finale. "Mi son ricaricata", dice Antonella Elia dopo aver abbracciato il pubblico presente in studio e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Prima della lettura del verdetto del televoto, gli altri Vip della Casa hanno dovuto prendere una decisione e hanno scelto da che parte schierarsi: al fianco di Alessandra Mussolini ci sono Paola Caruso, Lucia Ilardo, Marco Berry, Francesca Manzini e Raul Dumitras, mentre hanno scelto di stare con Antonella Elia Renato Biancardi, Adriana Volpe, Raimondo Todaro. Il loro destino è scritto all'interno della Busta nera, recapitata precedentemente all'interno della Casa del GF Vip.
Antonella Elia - la prima finalista di questa adizione -legge il contenuto della Busta nera davanti ai vip che si sono schierati contro di lei: "Devi mandare uno dei tuoi nemici direttamente al televoto". Antonella sceglie di mandare dritta al televoto Paola Caruso.