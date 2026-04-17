Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 17 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto che decreta il primo finalista di questa edizione del reality.

Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista?

Sono quattro i vip in nomination che si sono sfidati al televoto: Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Come ha spiegato al pubblico la stessa Ilary Blasi nel corso della puntata di martedì 14 aprile, i vip non sanno che il concorrente più votato dal pubblico si aggiudica un posto in finale. La prima vip che, per il momento, non andrà in finale è Lucia Ilardo. Altro nome tra i meno votati dal pubblico è quello di Adriana Volpe: anche per lei niente posto in finale, per ora.

Testa a testa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, i due nomi più votati dal pubblico. Un testa a testa che le divide per solo un punto. Ad avere la meglio è Antonella Elia che diventa così la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip e si aggiudica così un posto in finale. "Mi son ricaricata", dice Antonella Elia dopo aver abbracciato il pubblico presente in studio e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.