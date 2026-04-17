Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Grande Fratello VIP

IL VERDETTO18 aprile 2026

Grande Fratello Vip, Antonella Elia è la prima finalista di questa edizione

Nel corso decima puntata del GF Vip in onda il 17 aprile, il risultato del televoto che ha decretato il primo finalista di questa edizione
Condividi:

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 17 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto che decreta il primo finalista di questa edizione del reality.

Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista?

Sono quattro i vip in nomination che si sono sfidati al televoto: Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Come ha spiegato al pubblico la stessa Ilary Blasi nel corso della puntata di martedì 14 aprile, i vip non sanno che il concorrente più votato dal pubblico si aggiudica un posto in finale. La prima vip che, per il momento, non andrà in finale è Lucia Ilardo. Altro nome tra i meno votati dal pubblico è quello di Adriana Volpe: anche per lei niente posto in finale, per ora.

Testa a testa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, i due nomi più votati dal pubblico. Un testa a testa che le divide per solo un punto. Ad avere la meglio è Antonella Elia che diventa così la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip e si aggiudica così un posto in finale. "Mi son ricaricata", dice Antonella Elia dopo aver abbracciato il pubblico presente in studio e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Antonella Elia
Antonella Elia

Prima della lettura del verdetto del televoto, gli altri Vip della Casa hanno dovuto prendere una decisione e hanno scelto da che parte schierarsi: al fianco di Alessandra Mussolini ci sono Paola Caruso, Lucia Ilardo, Marco Berry, Francesca Manzini e Raul Dumitras, mentre hanno scelto di stare con Antonella Elia Renato Biancardi, Adriana Volpe, Raimondo Todaro. Il loro destino è scritto all'interno della Busta nera, recapitata precedentemente all'interno della Casa del GF Vip.

Antonella Elia - la prima finalista di questa adizione -legge il contenuto della Busta nera davanti ai vip che si sono schierati contro di lei: "Devi mandare uno dei tuoi nemici direttamente al televoto". Antonella sceglie di mandare dritta al televoto Paola Caruso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video