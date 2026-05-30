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Forbidden Fruit

SERIE TV30 maggio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 31 maggio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 31 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 31 maggio dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 31 maggio

Ahmet Haktan Zavlak (Erim) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 3
Ahmet Haktan Zavlak (Erim) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit, di nuovo a capo della holding, nomina Ender suo braccio destro a discapito di Sahika e conferma Kerim come manager.

Nel frattempo, continua a insistere affinché Yildiz accetti la sua proposta di matrimonio. Tuttavia, Yildiz sente un'attrazione crescente per Kerim. Quest'ultimo si presenta a sorpresa a casa sua per aiutarla col lavoro, e si riaccende la tensione tra i due.

Ender inizia a sospettare che Kerim e Mert nascondano un piano segreto.

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