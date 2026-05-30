La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 31 maggio dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit, di nuovo a capo della holding, nomina Ender suo braccio destro a discapito di Sahika e conferma Kerim come manager.
Nel frattempo, continua a insistere affinché Yildiz accetti la sua proposta di matrimonio. Tuttavia, Yildiz sente un'attrazione crescente per Kerim. Quest'ultimo si presenta a sorpresa a casa sua per aiutarla col lavoro, e si riaccende la tensione tra i due.
Ender inizia a sospettare che Kerim e Mert nascondano un piano segreto.
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