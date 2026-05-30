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Racconto di una notte

SERIE TV30 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 31 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 31 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 31 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), il fidanzamento di Mahir e Canfeza è ormai imminente.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 31 maggio

Kenan Bal (Asaf Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte
Kenan Bal (Asaf Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Salih, Sare e Mavis stanno per ricongiungersi con Canfeza, Mahir ed Ezra per dedicarsi agli acquisti in vista del fidanzamento tra Mahir e Canfeza. Insieme a loro c’è anche Asaf che, all’insaputa della famiglia, è deciso ad aiutare Mahir a realizzare il suo sogno d’amore.

Nel frattempo, Rasit lascia a Kursat un telefono con cui seguire l’evento in diretta.

Mustafa continua a difendersi dai sospetti del padre, convinto che dietro la fuga della ragazza ci sia proprio lui.

Sila riesce a inviare a Mustafa la posizione dell’accampamento dove si trova insieme a Selim, spingendolo a precipitarsi sul posto per salvarla. Ma una volta arrivato, Selim gli rivela una verità sconvolgente.

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