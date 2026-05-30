Nella nuova puntata di domenica 31 maggio di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , il fidanzamento di Mahir e Canfeza è ormai imminente.

Salih, Sare e Mavis stanno per ricongiungersi con Canfeza, Mahir ed Ezra per dedicarsi agli acquisti in vista del fidanzamento tra Mahir e Canfeza. Insieme a loro c’è anche Asaf che, all’insaputa della famiglia, è deciso ad aiutare Mahir a realizzare il suo sogno d’amore.

Nel frattempo, Rasit lascia a Kursat un telefono con cui seguire l’evento in diretta.

Mustafa continua a difendersi dai sospetti del padre, convinto che dietro la fuga della ragazza ci sia proprio lui.

Sila riesce a inviare a Mustafa la posizione dell’accampamento dove si trova insieme a Selim, spingendolo a precipitarsi sul posto per salvarla. Ma una volta arrivato, Selim gli rivela una verità sconvolgente.

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