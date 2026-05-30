Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI30 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 31 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 31 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Scopriamo cosa succederà sabato 31 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 31 maggio

Arturo Sancho (Manuel) e Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Arturo Sancho (Manuel) e Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 31 maggio, Leocadia discute con Lorenzo su Angela.

Don Cristobal parla con Curro e gli assicura che il fatto di essere figlio di Alonso non influenzerà il loro rapporto. Manuel chiarisce a Leocadia che non può intervenire sull’assunzione di Emora né sulle altre questioni tecniche.

Ricardo si sfoga con Pia e Petra per aver perso il ruolo di maggiordomo. Bartolome sprona Alonso a riprendere il controllo della gestione della tenuta.

Martina dice a Catalina che, non riuscendo a trovare un accordo, saranno costrette a dividere la proprietà delle terre. Infine, Lope lascia la casa di Amalia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video