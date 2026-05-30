Scopriamo cosa succederà sabato 31 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 31 maggio, Leocadia discute con Lorenzo su Angela.
Don Cristobal parla con Curro e gli assicura che il fatto di essere figlio di Alonso non influenzerà il loro rapporto. Manuel chiarisce a Leocadia che non può intervenire sull’assunzione di Emora né sulle altre questioni tecniche.
Ricardo si sfoga con Pia e Petra per aver perso il ruolo di maggiordomo. Bartolome sprona Alonso a riprendere il controllo della gestione della tenuta.
Martina dice a Catalina che, non riuscendo a trovare un accordo, saranno costrette a dividere la proprietà delle terre. Infine, Lope lascia la casa di Amalia.
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