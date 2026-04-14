Martedì 14 aprile in prima serata su Canale 5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta su Canale 5.

Lo scontro tra Antonella Elia e Paola Caruso

La puntata del GF Vip si apre con Antonella Elia che affronta i suoi antagonisti all'interno della Casa: dalle liti con Paola Caruso all'allontanamento da Marco Berry.

Antonella Elia critica la bonas di Avanti un altro: "Sentire la sua voce dalla mattina alla sera, è isterica. Ha avuto un attacco di nervi perché le ho chiesto di divedere la bresaola. Rompe dalla mattina alla sera”.

Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia, cosa è succeso?

Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe avrebbero deciso di unire le forze e allearsi dopo settimane di accese discussioni.

Le tre vip accusano gli altri inquilini di essere dei "comodini" e godere delle loro continue liti. "Abbiamo aperto gli occhi. La nostra era una conflittualità sincera, ma loro godevano mentre noi ce ne dicevamo di tutti i colori. Una volta che io stavo zitta, loro mi hanno cominciato a dire parla contro di Antonella", è il commento di Alessandra.

Marco Berry incontra la figlia Carlotta

Una dolce sorpresa attende Marco Berry nel salotto del GF Vip: dopo aver ricevuto un messaggio delle due figlie, Carlotta, figlia di Marco Berry, entra nel salotto della Casa.

L'illusionista scoppia in lacrime e corre ad abbracciare sua figlia. “Sta facendo come gli ho detto io. Sta togliendo tutte le maschere”, sono le parole piene d'amore di Carlotta.

Blu Barbara Prezia eliminata il 14 aprile dal Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo sono le concorrenti in nomination.

Dopo uno scontro con Ibiza Altea, Blu Barbara Prezia è la concorrente meno votata e viene eliminata dal GF Vip.

Raimondo Todaro incontra il fratello Salvo

Salvo, fratello di Raimondo Todaro, entra nella Casa per fare uno scherzo a Francesca Manzini. L'uomo si finge uno spasimante dell'imitatrice.

Mentre Francesca e Salvo ballano insieme, Raimondo vede suo fratello e corre ad abbracciarlo. Il ballerino e coreografo racconta che è stato proprio suo fratello a convincerlo a fare il suo primo casting: "Al primo casting mi ha iscritto lui. Alla fine mi ha preso per disperazione e l’ho accompagnato. Da quel momento è cambiata la nostra vita".

Le nomination del Grande Fratello Vip: chi sarà il primo finalista?

Sono quattro i nomi scelti dalle nomination del 14 aprile per decretare il primo finalista del GF Vip 2026: Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Nella prossima puntata del reality, il vip più votato diventerà il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026.

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