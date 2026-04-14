Durante la puntata di martedì 14 aprile, l'illusionista racconta il suo rapporto con le due figlie a Ilary Blasi: “Mi mancano perché le sento tutti i giorni. Ho un bellissimo rapporto con loro. Andiamo in vacanza insieme, ci divertiamo insieme. Carlotta ha 18 anni. La prima è mezza matta come me, asfalta chiunque. La più piccola è introversa, ma decide e costruisce, è stata anche rappresentante d’istituto. Sono due ragazze speciali, sono un papà orgoglioso. Hanno avuto due mamme straordinarie ”.

Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip , Marco Berry si è aperto con i suoi compagni raccontando della sua infanzia e dell'assenza di suo padre nella sua vita .

Marco Berry apre un grande pacco regalo contenente un cartonato delle due figlie, Carlotta e Ludovica, con un messaggio per lui: "Caro papà, la magia l’abbiamo fatta noi. Siamo comparse per starti vicino anche in Casa. Non hai avuto un buon esempio d’amore ma tu sei riuscito a esserlo. Sei il miglior papà che potessimo desiderare".

Marco Berry scoppia in lacrime vedendo la figlia minore Carlotta, 19 anni, entrare nel salotto del GF Vip. Il vip stringe la figlia in un lungo abbraccio. “Sta facendo come gli ho detto io. Sta togliendo tutte le maschere. È affettuoso, dolce e testardo”, sono le parole piene d'amore di Carlotta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE