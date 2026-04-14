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IL VERDETTO15 aprile 2026

Grande Fratello Vip, chi è l'eliminato del 14 aprile

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 14 aprile, uno dei concorrenti in nomination deve lasciare la Casa dopo la chiusura del televoto
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Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 14 aprile, viene annunciato il nome del quarto concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.

Chi è stato eliminato il 14 aprile dal Grande Fratello Vip?

Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo sono le concorrenti in nomination. Le due concorrenti a salvarsi sono Adriana e Alessandra.

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato il 14 aprile
Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato il 14 aprile

Successivamente, Blu Barbara ha un acceso confronto con Ibiza Altea. Sarà proprio Ibiza a leggere il verdetto del televoto: Blu Barbara Prezia è la concorrente meno votata dal pubblico e viene eliminata.

"Grazie. Sono contenta così", dichiara Blu mentre abbraccia Lucia e decide di non salutare Ibiza prima di tornare nel salotto della Casa.

Blu Barbara Prezia diventa così la quarta eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.

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