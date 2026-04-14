Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 14 aprile, viene annunciato il nome del quarto concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.
Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo sono le concorrenti in nomination. Le due concorrenti a salvarsi sono Adriana e Alessandra.
Successivamente, Blu Barbara ha un acceso confronto con Ibiza Altea. Sarà proprio Ibiza a leggere il verdetto del televoto: Blu Barbara Prezia è la concorrente meno votata dal pubblico e viene eliminata.
"Grazie. Sono contenta così", dichiara Blu mentre abbraccia Lucia e decide di non salutare Ibiza prima di tornare nel salotto della Casa.
Blu Barbara Prezia diventa così la quarta eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.