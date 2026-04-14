Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 14 aprile, viene annunciato il nome del quarto concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.

Chi è stato eliminato il 14 aprile dal Grande Fratello Vip?

Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo sono le concorrenti in nomination. Le due concorrenti a salvarsi sono Adriana e Alessandra.