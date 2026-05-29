Il primo video è del 21 marzo e mostra Dolci, che si definisce l'ex fidanzato di Pamela, entrare nel cimitero insieme alla madre . I due si sarebbero diretti verso la lapide di Pamela Genini, dovrebbero sostato per appena due minuti. Gli inquirenti ipotizzando che l'uomo stesse monitorando la situazione in vista dell'azione scoperta pochi giorni dopo. All'uscita, Dolci si sarebbe separato dalla madre e avrebbe abbandonato il cimitero seguendo una strada diversa.

Pamela Genini, uccisa dall’ex compagno nel 2025, sarebbe stata decapitata durante il trasloco della bara. Tra le ipotesi, si considera anche la possibilità che sia intervenuto un gruppo organizzato per la manomissione.

Il secondo filmato è datato 23 marzo. Quella stessa mattina gli addetti delle pompe funebri avrebbero scoperto la profanazione durante le operazioni di traslazione della salma, ma la notizia non era ancora diventata pubblica.

Nel pomeriggio, Dolci sarebbe entrato nel cimitero da solo e si sarebbe diretto direttamente verso la lapide di Pamela Genini. Dopo circa dieci secondi avrebbe estratto il cellulare per scattare una fotografia. Dichiarerà in seguito agli inquirenti di essersi accorto che qualcosa non andava poiché aveva notato la mancanza di alcuni bulloni dalla lapide. L'uomo, però, ha sempre dichiarato di essere andato al cimitero quel pomeriggio ignaro di quanto accaduto la mattina stessa.

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