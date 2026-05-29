La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda venerdì 29 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Selim conduce Sila in un bosco e la ragazza è ormai convinta che Asaf l’abbia tradita e che sia complice del suo rapitore, senza sapere che qualcun altro sta manovrando tutto.

Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Asaf fa ritorno a casa, mentre Afet e Ferman scoprono alcuni dettagli che sembrano collegarlo alla scomparsa di Sila.

Intanto, alla villa, Cabir è fuori controllo dalla rabbia. Ma una telefonata improvvisa di Sila cambia le cose.

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