La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda venerdì 29 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 29 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Selim conduce Sila in un bosco e la ragazza è ormai convinta che Asaf l’abbia tradita e che sia complice del suo rapitore, senza sapere che qualcun altro sta manovrando tutto.
Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Asaf fa ritorno a casa, mentre Afet e Ferman scoprono alcuni dettagli che sembrano collegarlo alla scomparsa di Sila.
Intanto, alla villa, Cabir è fuori controllo dalla rabbia. Ma una telefonata improvvisa di Sila cambia le cose.
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