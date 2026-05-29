Far away, le trame della settimana dal 3 al 5 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno durante i primi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
A seguito della morte del marito, Alya torna in Turchia con il figlio Deniz. Per onorare le sue ultime volontà, Alya decide di portare il corpo del marito nella sua città natale, Mardin, per il funerale.
Una volta arrivata, entra in contatto con la potente e tradizionale famiglia del marito che si oppone al suo rientro in Canada con il piccolo Deniz dopo il funerale di Boran.
Al funerale di Boran, Demir si avvicina ad Alya per dirle che non è stato lui a uccidere Boran. Successivamente, Alya tenta di andarsene con Deniz, servendosi dell'aiuto di Izzet, ma viene intercettata da Cihan, che la ferma.
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