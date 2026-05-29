Far away, la nuova serie turca dal 3 giugno su Canale 5

Far Away (titolo originale: Uzak Şehir) arriva su Canale 5 mercoledì 3 giugno. La nuova serie turca sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie turca di Canale 5.

Far Away è un'adattamento della serie libanese Al Hayba del 2017.

La trama di Far away

Alya, la protagonista della serie, vive in Canada da diversi anni. Quando il marito Boran muore in circostanze misteriose, Alya è costretta a tornare nella sua terra natale, Mardin, in Turchia, per rispettare le sue ultime volontà e dargli sepoltura. Con sé porta il figlio Deniz, di soli cinque anni. Quello che doveva essere un viaggio breve si trasforma presto in una trappola. La potente famiglia Albora, guidata dalla suocera Sadakat, le impedisce di riportare il bambino in Canada, obbligandola a rimanere.

Il cast di Far away