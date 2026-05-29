Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV29 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 29 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 29 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 29 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 29 maggio

Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 3
Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit convince Zehra a intraprendere un percorso terapeutico e, nel frattempo, si adopera in segreto per il benessere degli altri figli. Con l’aiuto di Metin, riesce a iscrivere Erim in una prestigiosa scuola di musica, facendogli credere di aver ottenuto una borsa di studio.

Nel frattempo, Halit convince anche il proprietario del bar dove lavora Lila a riassumere Yigit. Intanto, in azienda, Kerim cerca in ogni modo di conquistare la fiducia di Halit, mentre Sahika si gode i suoi trionfi, certa di poter entrare in possesso delle azioni di Halit.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.0 e il weekend alle 15:40 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video