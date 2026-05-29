La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 29 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit convince Zehra a intraprendere un percorso terapeutico e, nel frattempo, si adopera in segreto per il benessere degli altri figli. Con l’aiuto di Metin, riesce a iscrivere Erim in una prestigiosa scuola di musica, facendogli credere di aver ottenuto una borsa di studio.
Nel frattempo, Halit convince anche il proprietario del bar dove lavora Lila a riassumere Yigit. Intanto, in azienda, Kerim cerca in ogni modo di conquistare la fiducia di Halit, mentre Sahika si gode i suoi trionfi, certa di poter entrare in possesso delle azioni di Halit.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.0 e il weekend alle 15:40 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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