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Forbidden Fruit

SERIE TV29 maggio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 30 maggio

La prima puntata della quarta stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 30 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prima puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 30 maggio dalle 15:40 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 30 maggio

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit è di nuovo ricco, acquista una lussuosa villa e chiede a Yildiz di risposarlo, ma lei rifiuta.

Successivamente l'uomo si allea segretamente con Ender per contrastare Sahika, visibilmente preoccupata. Nel frattempo, Yigit ha un malore.

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