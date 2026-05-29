La prima puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 30 maggio dalle 15:40 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit è di nuovo ricco, acquista una lussuosa villa e chiede a Yildiz di risposarlo, ma lei rifiuta.
Successivamente l'uomo si allea segretamente con Ender per contrastare Sahika, visibilmente preoccupata. Nel frattempo, Yigit ha un malore.
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