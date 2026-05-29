Forbidden Fruit, come finisce la terza stagione?

L' ultimo episodio della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ) è andato in onda su Canale 5 martedì 3 febbraio ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity .

Nell'ultimo episodio della terza stagione di Forbidden Fruit, Halit aiuta Zehra spingendola a intraprendere un percorso di terapia dopo essere venuto a conoscenza del fatto che la figlia ha ripreso a bere. L'uomo dà una mano anche agli altri due figli: fa iscrivere Erim a una nota scuola di musica fingendo che abbia vinto una borsa di studi e convince il titolare del bar universitario in cui lavora Lila ad assumere nuovamente Yigit.

Infine, Halit riscatta la sua vecchia villa dalla quale era stato costretto a fuggire dopo il suo tracollo finanziario e manda via Sahika.

Forbidden Fruit, quando inizia la quarta stagione e dove vederla

La quarta stagione di Forbidden Fruit prenderà il via su Canale 5 sabato 30 maggio alle 15.40. I nuovi episodi dell'amata serie turca andranno in onda su Canale 5 alle 14.05, dal lunedì al venerdì, il giovedì in prima serata e il weekend alle 15:40. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.

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