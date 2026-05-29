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Forbidden Fruit

SERIE TV29 maggio 2026

Forbidden Fruit, quando inizia la quarta stagione

La quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit va in onda da sabato 30 maggio su Canale 5 ed è disponibile su Mediaset Infinity
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Il primo episodio della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) va in onda sabato 30 maggio alle 15.40 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, quando inizia la quarta stagione

I nuovi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit vanno in onda dal 30 maggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:20 e il weekend alle 15.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Forbidden Fruit, come finisce la terza stagione

La terza stagione di Forbidden Fruit finisce con Halit che dà una mano ai suoi figli. L'uomo spinge Zehra a seguire un percorso di riabilitazione, fa iscrivere Erim a una nota scuola di musica e convince il titolare del bar universitario in cui lavora Lila ad assumere nuovamente Yigit. Inoltre, Halit riesce a riscattare la sua vecchia villa.

Forbidden Fruit 4, la trama del primo episodio

L’episodio si apre con Halit, nuovamente ricco, che chiede a Yildiz di risposarlo, ma lei rifiuta per tutelare la propria indipendenza.

Yildiz cede poi al corteggiamento di Kerim durante una cena.

In vista del suo rientro in azienda nelle vesti di capo, Halit si allea segretamente con Ender per contrastare Sahika.

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