Il primo episodio della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) va in onda sabato 30 maggio alle 15.40 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.
I nuovi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit vanno in onda dal 30 maggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:20 e il weekend alle 15.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
La terza stagione di Forbidden Fruit finisce con Halit che dà una mano ai suoi figli. L'uomo spinge Zehra a seguire un percorso di riabilitazione, fa iscrivere Erim a una nota scuola di musica e convince il titolare del bar universitario in cui lavora Lila ad assumere nuovamente Yigit. Inoltre, Halit riesce a riscattare la sua vecchia villa.
L’episodio si apre con Halit, nuovamente ricco, che chiede a Yildiz di risposarlo, ma lei rifiuta per tutelare la propria indipendenza.
Yildiz cede poi al corteggiamento di Kerim durante una cena.
In vista del suo rientro in azienda nelle vesti di capo, Halit si allea segretamente con Ender per contrastare Sahika.
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