Negli ultimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 25 al 29 maggio su Canale 5, Halit è il nuovo assistente di Sahika.

Ender e Kaya scoprono che Yigit lavora come lavapiatti nel bar dell'università.

Durante un appuntamento, Yildiz è molto annoiata e Kerim finge di essere il suo ex ragazzo. I due si rivedono in ufficio davanti ad Halit, ma Yildiz finge di non conoscere Kerim.

L'auto di Ender non si accende e, per questo motivo, la donna accetta un passaggio offerto da Sahika. Quest'ultima orchestra un incidente e il suo van si ribalta. Ender, però, scopre il piano di Sahika e si salva.

Yildiz comunica a Ender che Kerim è il nuovo amministratore delegato dell'holding.

Zehra ricominci ad abusare di alcolici. Halit si fa accogliere in casa da Yildiz e, poco dopo, la ragazza riceve la visita inaspettata di Kerim.

Dopo aver scatenato una rissa, Yigit viene licenziato.

Halit riscatta la sua casa e caccia Sahika.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.15, nel weekend alle 15:30 e in prima serata il giovedì in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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