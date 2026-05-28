Pamela Genini, la madre di Francesco Dolci: "Era una ragazza dolce ma non andava bene per mio figlio"

Dentro la notizia torna sul caso di Pamela Genini, la giovane donna uccisa nell'ottobre 2025 la cui tomba è stata profanata da ignoti che avrebbero trafugato parte del corpo. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi manda in onda le parole della madre di Francesco Dolci, l'amico di Pamela Genini che si è presentato spontaneamente ai carabinieri come ex fidanzato della ragazza e che attualmente indagato per vilipendio e furto di cadavere.

"Pamela l'ho vista poche volte, tutte di sfuggita, ma l'ho conosciuta quattro anni fa, a casa di mio figlio - dichiara la mamma di Francesco Dolci - Me l'ha presentata come un'amica, poi, a ridosso del suo omicidio, mi ha detto che erano stati anche fidanzati. Francesco non mi raccontava del rapporto tra lui e Pamela. mi aveva accennato che, per proteggerla, la spingeva a chiudere certe sue frequentazioni, secondo lui poco raccomandabili, ma lei non voleva. Lei era una ragazza affabile, dolce e gentile, ma non pensavo andasse bene per Francesco".

La madre di Dolci continua: "Pamela chiamava Francesco quando aveva bisogno di lui. Spesso lei partiva per i suoi viaggi e credo che il loro rapporto fosse squilibrato, incostante. Lei comunque desiderava che Francesco fosse galante, le offrisse tutto, le facesse regali… Mio figlio non riusciva a rompere con lei e quando ci riusciva lei tornava a cercarlo. Questo accadeva sempre e soprattutto negli ultimi tempi, quando Pamela ha iniziato ad avere paura di Soncin. Poi, dopo che è stata uccisa, Francesco ha espresso i suoi timori su persone che hanno iniziato ad aggirarsi intorno o dentro la nostra proprietà".



La donna conclude la sua dichiarazione: "Il 9 novembre ho visto anch'io quattro sconosciuti parlare con mio figlio. Poi altri ancora. Ho pensato a un collegamento tra l'omicidio ed il fatto che mio figlio collaborasse con gli inquirenti".

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