Ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 ha vinto un oro che ha segnato la storia dello ski cross italiano: ospite a Verissimo domenica 31 maggio Simone Deromedis.
Nato a Trento il 2 aprile 2000, Simone Deromedis si avvicina allo sci da piccolissimo. Inizialmente appassionato di sci alpino, da adolescente scopre il suo talento per lo ski cross grazie anche agli allenatori della nazionale italiana che lo contattano per chiedergli di allenarsi con loro.
Nel 2021 Simone Deromedis inizia a gareggiare per il Centro Sportivo dell'Esercito italiano e, l'anno seguente, entra a far parte delle Fiamme Gialle.
Ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, durante le gare di freestyle, entra nella storia dello ski cross del nostro Paese diventando il primo italiano a vincere una medaglia d'oro in questa disciplina.