Briga e Arianna Montefiori ospiti a Verissimo

Briga e Arianna Montefiori

Lei attrice, lui cantante. Arianna Montefiori , 31 anni, e Mattia Bellegrandi (noto con il nome d'arte di Briga ), 37 anni, si sono conosciuti grazie all'amica comune Diana Del Bufalo .

Una coppia di giovani innamorati che hanno da poco realizzato il desiderio più grande, quello di diventare genitori: Briga e Arianna Montefiori saranno ospiti a Verissimo sabato 30 maggio.

Marito e moglie dal 2021, nel maggio 2025 Briga e Arianna Montefiori avevano raccontato a Verissimo le difficoltà vissute nel realizzare il sogno di diventare genitori. Sei mesi dopo, con un tenero scatto condiviso sui social, hanno annunciato l’arrivo della tanto attesa cicogna. Il 25 marzo hanno dato il benvenuto alla primogenita Allegra. "Figlia di un immenso amore", aveva scritto la coppia sui social nell'annunciare la nascita della piccola, pubblicando i primi scatti in tre.

Neanche due mesi dopo l'arrivo di Allegra, Arianna Montefiori ha affrontato un grave lutto: il 19 maggio è scomparso l'amato papà Luigi Montefiori, noto anche come George Eastman, attore e sceneggiatore.